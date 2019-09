PSG : Neymar disponible à 170 ME au mercato, l'info tombe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après plus de deux mois d’intenses négociations entre le FC Barcelone et Paris, Neymar est finalement resté dans la capitale française.

L’international brésilien souhaitait rejoindre la Catalogne mais le champion d’Espagne en titre n’a jamais été en mesure de proposer la somme exigée par le PSG. Le mercato a officiellement fermé ses portes et va offrir un peu de répit aux dirigeants parisiens ainsi qu’aux supporters. Même si du côté de la presse espagnole, le nom de Neymar est encore sur toutes les lèvres. D’autant que pour le Mundo Deportivo, le PSG sera dans l’obligation de laisser filer son n°10 l’été prochain contre un chèque de 170 ME…

Le quotidien met en avant le règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la Fifa pour étayer ses propos. Ce règlement permet aux joueurs qui sont dans un club depuis trois ans et qui n’ont pas renouvelé leur contrat (et âgés de plus de 27 ans) de se voir fixer un prix de départ. L’instance établit alors le prix de la liberté du joueur en fonction du montant du transfert du joueur (222 millions d’euros en 2017), de l’amortissement et d’autres variables. Selon plusieurs agents de Neymar qui penchent sur ce point en vue d’un départ l’été prochain, son prix serait alors estimé à 170 ME. L’an prochain, le Brésilien aura l’occasion de solliciter officiellement la FIFA, qui établira alors elle-même le calcul. Le PSG risque de ne pas apprécier…