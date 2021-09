PSG : Neymar démotivé ? Il gagne trop d'argent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar a de plus en plus de mal à retrouver son meilleur football. Le PSG espère le voir remonter la pente, mais sa tête pourrait ne pas suivre.

Chaque retour de vacances ou de blessure met plus de temps, et le joueur du PSG fait moins la différence à mesure que son âge avance. A 29 ans, il est bien évidemment très loin d’être fini pour le football. Mais la rage de vaincre et la volonté de tout gagner sont des éléments nécessaires pour porter les plus grands joueurs, et Cristiano Ronaldo en est le plus grand exemple. Pour Neymar, qui se lasse des critiques comme lors de sa dernière sortie au Brésil contre la presse, il n’est pas évident que l’appétit soit aussi vorace qu’au début de sa carrière.

Le Ballon d'Or s'éloigne pour Neymar

Même s’il n’a pas remporté le Ballon d’Or, le grand objectif personnel qu’il s’était fixé, le meneur de jeu du PSG accumule une telle fortune et est si protégé au Paris SG, qu’il ne force plus son talent. C’est le constat effectué par Edouard Cissé, qui fait la comparaison entre le Neymar désabusé à 29 ans, et Ronaldinho au même âge qui avait commencé à lâcher prise après avoir atteint le sommet de sa carrière sportive et de sa forme physique.

« Pense-t-il avoir encore une change de gagner le Ballon d’Or ? Si on en doute, peut-être qu’au fond lui aussi. Neymar n’a pas remporté la Coupe du monde ou le Ballon d’Or, mais il a gagné beaucoup d’argent. Son talent, ce n’est pas un problème. Mais sa motivation ? Quelle est-elle ? La pire des choses pour un footballeur, c’est de ne plus avoir de répondre aux critiques sur le terrain », a ainsi fait savoir l’ancien milieu de terrain du PSG et de Monaco dans le Journal du Dimanche. Pour le moment, Neymar a clairement envie de répondre aux critiques, il suffit de le voir montrer ses abdos à ceux qui estimaient qu’il avait pris un peu trop de bon temps cet été.

La Ligue 1 pour se relancer

Et des critiques, le Brésilien en a subi beaucoup après son match transparent à Bruges, où tout le monde a attendu vainement ses accélérations balle au pied. Il sera donc très attendu contre Lyon, dans une Ligue 1 qui doit aussi lui permettre de retrouver la forme, de prendre confiance, et de travailler ses automatismes avec ses compères Lionel Messi et Kylian Mbappé.