PSG : Neymar déjoue un sale piège sur le net et se fait applaudir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar, intenable en ce début de saison, doit rester concentré et sérieux pour porter le PSG comme il le fait actuellement. Il a déjoué un piège sur Instagram qui aurait pu faire polémique.

De retour dans une très grande forme avec le Paris Saint-Germain en ce début de saison, Neymar redonne le sourire aux supporters et cela faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. Le sourire et l’espoir également, celui de voir le Brésilien marcher de nouveau sur l’eau, comme lors de son arrivée au PSG en 2017, pour porter une équipe dont il devait être le leader technique, et le joueur décisif dans les grands rendez-vous. Pout expliquer ce retour de flamme, plusieurs raisons sont avancées. L’approche de la Coupe du monde semble multiplier sa concentration pour arriver en très grande forme à la fin de l’automne. Le fait d’avoir été menacé d’être viré par le Paris SG en raison de son apport décevant par rapport à son contrat a également servi de détonateur pour le ramener dans le droit chemin. Mais les suiveurs de Neymar qui s’intéressent au moindre détail ont aussi remarqué que sa vie personnelle moins dissolue depuis qu’il était en couple avec Bruna Biancardi a certainement aidé le numéro 10 parisien à se stabiliser. Toutefois, le couple a volé en éclats ces dernières semaines, et désormais, l’ancien barcelonais est de nouveau célibataire.

Le piège des réseaux sociaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Une situation qui rappelle celle où il s’était retrouvé seul après la fin de sa longue relation avec Bruna Marzequine, et cette gestion du célibat avait été assez houleuse. Il s’était retrouvé dans des histoires sombres avec des rencontres sur les réseaux sociaux débalées sur la place publique, et une plainte pour viol, classée sans suite, de la part d’une femme venue spécialement du Brésil pour le rencontrer dans un hôtel à Paris. Visiblement, cette expérience a servi à Neymar, qui s’est dépêtré des griffes d’une affaire qui aurait pu mal tourner. En effet, un court échange entre le joueur du PSG et une influence brésilienne nommée Anna Lis n’est pas restée privée bien longtemps.

Neymar prend la parole pour prévenir

La jeune fille, qui a 400.000 followers sur Instagram pour ses photos dans des poses lascives, a publié son échange privé avec Neymar récemment, ce qui aurait pu valoir des ennuis au joueur parisien, Anna Lis étant mineure puisqu'elle n'a que 17 ans. Mais non seulement la discussion est restée courtoise, puisque l’ancien prodige de Santos a terminé la conversation en rappelant qu’il ne comptait pas se rapprocher d’elle et que le « travail passait avant », mais en plus il a tenu à faire savoir que le fait de publier des échanges privées était un procédé dangereux sur le net. « Vous devriez voir la photo qu’elle m’a envoyé ! Je ne suis pas comme ces gens mais je montre quand même qui ils sont », a expliqué Neymar, qui a tenu à faire savoir à ses très nombreux suiveurs qu’il déjouait ainsi des messages et photos piégées très régulièrement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anna Lis🌛 (@souzinhazz)

Quelques jours après les faits et la publication de ces explications, l’attitude de Neymar a en tout cas été loué sur les réseaux sociaux, notamment au Brésil. Etre une star mondiale vous expose à de nombreux messages de haine, de provocation ou des propositions illégales, puisque la jeune fille dans cette situation était mineure. Mais en mettant en avant son travail, c’est à dire son activité avec le PSG et en exposant aussi publiquement ce problème des réseaux sociaux, Neymar a été applaudi par de nombreux internautes, pour qui ce piège éventuel alors que les critiques peuvent pleuvoir très rapidement sur le Brésilien, dans son pays comme en France, a été très bien dribblé par le numéro 10 parisien. « Il n’y a que des haters qui espèrent un faux pas pour pouvoir se payer Neymar », « Neymar est en mode Ligue des Champions, enfin concentré à 100 % sur le foot », « qu’il ne se laisse pas perturber par les provocations, on veut continuer à voir le vrai Neymar », ont notamment lancé des followers brésiliens, qui savent que leur numéro 10 est en mission avec le PSG, mais aussi avec le Brésil en vue de la Coupe du monde.