PSG : Tuchel viré par Neymar et Mbappé ?

Dans : PSG.

L'annonce du limogeage de Thomas Tuchel de son poste d'entraîneur du PSG a surpris par sa brutalité. L'entraîneur allemand aurait été notamment trahi par Mbappé et Neymar.

Nonobstant la nette victoire du Paris Saint-Germain face à Strasbourg, mercredi soir, Nasser Al-Khelaifi a décidé de trancher dans le vif en limogeant Thomas Tuchel à six mois de la fin de son contrat. Si certains ont voulu mettre cette décision brutale sur le compte de l’interview surréaliste donnée par Tuchel à la presse allemande, plusieurs sources indiquent que c’est le vestiaire qui a décidé de sacrifier le technicien allemand. Alerté sur ce sujet par Leonardo, le président qatari du PSG a finalement compris qu’il était impossible d’aller plus loin sans prendre le risque d’une explosion du groupe parisien, surtout au moment où le directeur sportif brésilien négocie avec Neymar et Kylian Mbappé des prolongations de contrat.

Journaliste italien très proche de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, Fabrizio Romano a été le premier ce jeudi à dévoiler la probable venue de Mauricio Pochettino et selon lui, Thomas Tuchel a très clairement été pointé du doigt par les joueurs parisiens, notamment les deux stars que sont Neymar et Mbappé. Même si l’Allemand a souvent pratiqué la calinothérapie avec son vestiaires, la situation se serait dégradée ces dernières semaines, au point d’arriver à une rupture totale et brutale. Ajoutez à cela la relation glaciale entre Leonardo et Thomas Tuchel, vous obtenez un cocktail détonnant qui a finalement explosé en cette veille de Noël. Un scénario incroyable alors que le PSG semble avoir retrouvé un peu de sérénité après de très nombreuses rumeurs sur le départ du coach allemand. C'est finalement au moment où l'on s'y attendait le moins que la sanction est tombée.