PSG : Neymar déjà bouillant pour débuter la finale, Rennes peut trembler

Incertain jusqu’au dernier moment, puisque la décision de le mettre sur la feuille de match n’est intervenue que le dimanche matin à la fin d’une dernière séance préparatrice, Neymar a joué pendant 45 minutes face à Monaco.

De toute évidence, le Brésilien n’était pas gêné et encore moins amoindri physiquement. Si rien ne vient troubler ce retour dans les prochaines heures, le numéro 10 du Paris Saint-Germain sera un candidat à une place de titulaire pour la finale de la Coupe de France, ce samedi face à Rennes. Une petite surprise sachant qu’il y a quelques jours à peine, sa simple présence sur la feuille de match demeurait un objectif, mais pas forcément une certitude.

Néanmoins, selon L’Equipe, tous les signaux sont au vert pour ce retour qui change tout de même considérablement le visage d’une équipe du PSG qui avait besoin d'un signe de grande ampleur pour redorer sa fin de saison. Sans compter celui d’Edinson Cavani, qui n’est plus aussi décisif mais demeure l’âme de l’équipe et un joueur d’expérience capital en vue de la finale. Ce sera le dernier grand objectif des Parisiens cette saison, et Thomas Tuchel pourrait, malgré la blessure de Marco Verratti, enfin aligner une attaque qui a de quoi faire trembler toutes les défenses de France. Le Stade Rennais est prévenu.