PSG : Neymar débarque à Saint-Trop', Paris en force

A quand une liaison directe entre Rio de Janeiro et Saint-Tropez ? Rentré à temps en France pour éviter les problèmes liés au calendrier de reprise, Neymar a décidé de filer directement dans la cité du Var.

Ce choix n’est bien évidemment pas hasardeux, puisque tout un clan de joueurs du PSG y ont pris leurs quartiers ces derniers jours, et notamment Marco Verratti et Marquinhos, rappelle Le Parisien. La dernière fois que Neymar avait rejoint Saint-Trop’, c’était pour une gigantesque fiesta dans la foulée de son transfert du FC Barcelone au PSG, en 2017. Autant dire que l’ambiance devrait être au rendez-vous, surtout que de nombreux parisiens sont présents dans la région méditerranéenne. Leandro Paredes et Angel Di Maria sont dans la commune voisine de Ramatuelle, tandis que Kylian Mbappé passe quelques jours non loin, dans la Principauté de Monaco. La Cote d’Azur attire donc une bonne partie du PSG, même s’il y a fort à parier que ce ne sera pas le cas de deux joueurs qui sont encore attendus.

Il s’agit de Thiago Silva et Edinson Cavani, qui doivent rentrer avant mardi pour respecter les consignes de leur club, et ont surtout la nécessité de discuter de leur prolongation de contrat pour les deux prochains mois, histoire de s’assurer une présence pour les finales de Coupe et la Ligue des Champions. Pour le moment, le PSG travaille sur cet avenant singulier, et rien n’a été proposé aux deux joueurs, qui pourraient ainsi ne pas avoir l’autorisation de revenir à l’entraînement immédiatement si tout n’était pas bouclé dans une semaine. Un petit coup de pression « juridique » à régler rapidement pour le PSG.