PSG : Marquinhos en quarantaine ? Un gros mensonge !

Dans : PSG.

Parti au Brésil à un moment inattendu pour son club, Marquinhos est rapidement revenu. Mais il ne restera pas à Paris jusqu’à la reprise, puisqu’il vient de débarquer à Saint-Tropez.



Rentré en France après un très court séjour au Brésil pour faire un coucou à la famille de sa femme, Marquinhos a décidé de reprendre la direction de la capitale en début de semaine. Un retour anticipé pour éviter de se faire coincer par une éventuelle quarantaine, l’état français pouvant décider d’imposer cette règlementation pour ceux qui reviennent d’un pays désormais considéré comme l’un des foyers les plus actifs du Covid-19. Néanmoins, contrairement à ce qui avait été affirmé dans un premier temps, et notamment par la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, le défenseur central n’a pas du tout décidé de s’imposer un strict confinement en mode quarantaine pendant 15 jours par mesure de prudence.

En effet, Marquinhos s’est envolé à bord d’un jet privé avec toute sa famille ce week-end, et a décidé de prendre plusieurs jours de vacances avec sa famille du côté de Saint-Tropez, dans une luxueuse villa de la cité non moins luxueuse du Var. Une destination qu’il connait bien pour s’y être déjà rendu à plusieurs reprises par le passé, avouant ainsi une préférence pour la cité de la jet-set comme point de chute en France pour se reposer. C’est son frère qui en a fait la publicité sur les réseaux sociaux, laissant voir une splendide vue et les moyens de recharger les batteries avant la reprise de l’entrainement le 22 juin prochain. Nul doute que le Brésilien n'ira pas trop se déhancher lors des soirées très prisées de "Saint-Trop", et reviendra à temps au PSG pour une fin de saison qui s'annonce aussi musclée que bizarre.