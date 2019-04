PSG : Neymar de retour, mauvaise surprise pour Di Maria ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain affronte l’AS Monaco au Parc des Princes, en clôture de la 33e journée de Ligue 1.

Une affiche attendue du côté de la capitale puisque de nombreux joueurs, blessés de longue date, vont signer leur retour. Et la tendance se confirme pour Neymar puisque selon RMC Sport, le Brésilien va bien effectuer son come-back de dimanche soir, et disputer quelques minutes. Même chose pour Marquinhos et Edinson Cavani. En revanche, les nouvelles sont moins rassurantes concernant Angel Di Maria. L’international argentin a beau s’entraîner, il demeure toujours « incertain » selon la radio. Une information qui a provoqué la colère de supporters parisiens stupéfaits de voir l’ancien Madrilène prolonger son absence…