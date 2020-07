PSG : Le Barça tient la solution anti-dérapage de Neymar

Dans : PSG.

Convoité par le FC Barcelone depuis l’été dernier, Neymar ne fait pourtant pas l’unanimité au sein de la direction catalane. Mais une solution proposée pourrait mettre tout le monde d’accord sur le Brésilien.

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone souhaite absolument récupérer Neymar. Un intérêt compréhensible dans la mesure où aucun renfort n’a fait oublier le Brésilien depuis son départ au Paris Saint-Germain. Du coup, le club catalan n’hésite pas à proposer des joueurs en échange pour compenser son manque de liquidités. On parle cette fois de Philippe Coutinho et du Français Antoine Griezmann comme possibles sacrifiés. Et pourtant, l’attaquant parisien ne fait pas l’unanimité au Barça, dont certains dirigeants lui reprochent sa trahison et gardent en mémoire ses écarts de conduite.

Il est vrai que le joueur le plus cher de l’histoire n’a pas toujours été irréprochable, y compris à Paris. Alors comment être certain de l’implication de Neymar en cas de retour à Barcelone ? Fan du Parisien, l’ancien président blaugrana Sandro Rosell (2010-2014) croit connaître la solution. « Quel joueur je ferais revenir si j'étais de nouveau président du Barça ? Neymar, a choisi l’Espagnol interrogé par Sport. C'est le seul joueur, avec Messi, qui fait réellement la différence. Il a une grande personnalité sur le terrain. Je lui offrirais deux contrats. Un sportif et un autre pour son comportement. » Pas sûr que Neymar et son père acceptent de telles conditions.