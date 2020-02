PSG : Neymar craque pour cette pépite, ce n’est pas Mbappé

Dans : PSG.

Avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, Neymar a confié toute son admiration pour un futur prodige, qui n’est pas Kylian Mbappé.

Mardi prochain, le club de la capitale se déplacera au Signal Iduna Park pour lancer sa phase finale de C1. Si Thomas Tuchel l’espère la plus longue possible, l’entraîneur allemand devrait compter sur Neymar et Mbappé, tous les deux préservés contre Amiens en L1 ce samedi. Mais durant cette rencontre, les deux stars du PSG ne seront pas les seules étoiles présentes sur la pelouse. Du côté de Dortmund, des joueurs comme Erling Haaland ou Achraf Hakimi ont une énorme côte au sein du football européen. Mais c’est probablement Jadon Sancho qui dispose de la plus grosse valeur marchande au Borussia. Il faut dire que l’Anglais de 19 ans enchaîne les grosses performances, avec 16 buts et 17 passes décisives en 29 matchs cette saison. Un talent qui a fait mouche dans l’oeil de Neymar.

« Dortmund - PSG ? Sans aucun doute, ce sera un grand match pour les amoureux de football. Les deux équipes aiment attaquer. Le Borussia a des joueurs qui peuvent faire la différence. Jadon Sancho est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un grand joueur avec beaucoup de qualités. C’est quelqu'un de spécial », a lancé, sur Skysports, le Brésilien, pour qui Jadon Sancho aurait sa place au PSG, même si l'empilement des joueurs offensifs serait impressionnant. Il faut dire que l’ancien de Manchester City est considéré comme l'un des talents les plus en vogue à travers le monde. Suivi par Liverpool, Manchester, Barcelone ou le Bayern Munich, Sancho est estimé aujourd'hui à 120 millions d’euros. Un prix que Paris pourrait débourser si jamais Mbappé venait à quitter le PSG pour le Real Madrid l’été prochain… Neymar est déjà prêt à lui faire une petite place.