PSG : Neymar contre Rakitic et Semedo, c’est non et non !

Désireux de rapatrier Neymar au mercato, le FC Barcelone a soumis une offre incluant Philippe Coutinho, Ivan Rakitic et moins de 60 ME selon Le Parisien. Un deal qui ne convient pas au Paris Saint-Germain, le champion de France ayant la volonté de récupérer au moins 100 ME en cash. De plus, c’est Nelson Semedo que Paris souhaiterait inclure dans la transaction au côté de Philippe Coutinho. Mais en Catalogne, on ne l’entend pas de cette oreille. En effet, Ernesto Valverde a indiqué en conférence de presse qu’il souhaitait conserver son latéral droit portugais, ainsi que son milieu de terrain croate.

« Ivan Rakitic un joueur important, il l’a été lors des deux dernières années. Nous espérons qu’il continuera de l’être. Pour le moment, c’est un joueur de l’équipe. Nelson Semedo ? J’espère qu’il restera » a commenté l’entraîneur barcelonais, forcément pas très à l’aise avec ces questions concernant les joueurs de son effectif. Et qui a également balayé d’un revers de la main une éventuelle envie de se séparer d’Arturo Vidal, dont le nom a également été associé à Paris récemment. « Je compte sur Vidal, nous verrons ce qui se passera ». Les négociations sont toujours en cours entre le FC Barcelone et Leonardo, l’homme fort du dossier Neymar à Paris.