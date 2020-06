PSG : Neymar contre Dembélé, Paris va finir par craquer

Dans : PSG.

Quoi qu’il arrive, il semble acquis que la rumeur d’un retour de Neymar à Barcelone sera alimentée tout l’été par la presse espagnole.

Et pour faire vivre cette rumeur, les médias catalans ont quelques alliés de poids. Parmi eux, Rivaldo, lequel milite régulièrement pour un come-back de l’international auriverde au Camp Nou. Dans une interview accordée à Betfair, l’ancien attaquant mythique du FC Barcelone a de nouveau pris la parole pour évoquer l’éventuel transfert de Neymar en Catalogne. Et selon lui, un accord reste possible entre le PSG et le Barça autour d’un échange entre le n°10 de Paris et un certain Ousmane Dembélé.

« Il y a des rumeurs suggérant que le PSG pourrait être intéressé par Ousmane Dembélé et, même si je pense que Dembélé est un grand joueur, je pense que cela pourrait être une bonne occasion pour Barcelone de ramener enfin Neymar » a indiqué Rivaldo, persuadé qu’un deal entre Barcelone et le PSG comprenant Dembélé et Neymar est possible. Et de poursuivre. « Bien sûr, le Barça devra payer un peu plus d’argent pour conclure l’accord, mais je pense que cela pourrait être une activité gagnant-gagnant pour les deux clubs. Dembélé pourrait y voir un bon coup, car il aura la chance de redécouvrir sa meilleure forme et de devenir l’un des joueurs vedettes du PSG. Il serait de retour dans son pays natal et pourrait produire de solides performances, donc je pense que cette décision serait intéressante pour lui. Mais nous devons d’abord attendre de voir si les clubs parviendront à un accord ». Reste que du côté de Leonardo, on a toujours fermé la porte à un deal sous la forme d’un échange. Le plus probable reste donc de voir Neymar poursuivre au PSG, voire même de prolonger son bail en faveur du club de la capitale…