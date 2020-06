PSG : Neymar remet lui même le feu au Barça !

Dans : PSG.

Trois ans après avoir quitté le FC Barcelone, le retour de Neymar en Catalogne est régulièrement évoqué. Surtout si le joueur du PSG communique sur le Barça.

Depuis 2017, et sa signature pour 220ME au Paris Saint-Germain, Neymar fait fantasmer la presse barcelonaise, laquelle a pensé l’été dernier pouvoir fêter le retour de la star brésilienne avant que Doha douche brutalement le rêve de Josep Maria Bartomeu. Depuis, de manière régulière, l’intérêt du club catalan pour Neymar rejaillit, mais cela paraît de moins en moins crédible, surtout après l’épisode Covid19 qui va probablement calmer les tarifs du mercato, au moins provisoirement. Mais il a suffi d’un message de Neymar sur les réseaux sociaux pour remettre en route la machine à rumeurs. Car ce samedi, le FC Barcelone célébrait le 5e anniversaire de sa dernière victoire en Ligue des champions, c’était contre la Juventus (3-1) au Stade Olympique de Berlin en 2015. Et réagissant à un message de Marc Batra sur cette victoire, Neymar a lancé un court : « Quelle journée ! ».

Il n’en fallait pas plus pour que la presse barcelonaise se jette sur cette intervention de Neymar. « Ce dernier clin d'œil de Neymar aux supporters du Barça ne plaira pas aux dirigeants du club français. Un clin d'œil qui remet son possible retour à Barcelone sur la table », lance ce dimanche Sport, qui pense depuis 2017 que Neymar finira par quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone. Mais pour l’instant l’attaquant brésilien a encore deux ans de contrat avec le PSG, et contrairement à l’an dernier, ses intentions semblent très claires avant l’ouverture du mercato, Neymar veut rester au Paris SG, la saison 2019-2020 ayant visiblement changé la donne dans son esprit. Reste désormais à savoir si la star brésilienne du club de la capitale prolongera, ou pas, son bail à Paris. Mais c'est une autre histoire.