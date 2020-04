PSG : Neymar chambre Thiago Silva, le groupe vit bien

Dans : PSG.

Comme la majorité de la population mondiale, les joueurs du Paris Saint-Germain respectent actuellement les règles de confinement.

Au PSG, de nombreux joueurs ont toutefois décidé de surmonter cette épreuve loin de la France en optant pour leur pays natal. C’est notamment le cas de Neymar et de Thiago Silva, lesquels se sont exilés au Brésil dès les premières annonces d’Emmanuel Macron au sujet du confinement, mi-mars. Dans sa villa de Rio de Janeiro, Thiago Silva tente de s’occuper afin de faire passer le temps le plus rapidement possible. Et ces derniers jours, le capitaine du Paris Saint-Germain s’est mis… à la mécanique automobile. « Ici on fait un peu de tout. Pendant la quarantaine j’ai décidé de réviser mes connaissances en mécanique automobile. Avez-vous envie d’apprendre de nouvelles activités ? » a lancé sur Instagram l’ancien défenseur de l’AC Milan en compagnie d’une petite photo à ses nombreux abonnés.

Une publication originale, incitant à respecter le confinement et à découvrir de nouveaux hobby, qui a bien fait rire Neymar. « On répare le taxi ? » a répondu visiblement hilare et un brin provocateur le n°10 du Paris Saint-Germain à la publication de Silva. Cela témoigne en tout cas de la belle ambiance qui règne dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Une confirmation des propos de Neymar, qui indiquait il y a quelques semaines que l’ambiance était véritablement studieuse entre les joueurs parisiens cette saison. « Il y a une bonne ambiance. Cette année, il y a plus de gens avec qui il est facile de bavarder et de s'entendre. Les nouveaux sont sympathiques. Ce sont des joueurs concentrés, talentueux. C'est important d'avoir des amis dans une équipe. Tu as des affinités avec deux ou trois joueurs, pas avec tout le monde. Mais pour une bonne ambiance au travail, il faut s'entendre avec tout le monde ». Tout cela se confirme sur les réseaux sociaux et sans aucun doute, il s’agit d’une bonne nouvelle pour le PSG qui rêve d’un sacre en Ligue des Champions… si la compétition reprend.