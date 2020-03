PSG : Neymar c'est un vrai casse-tête, cet expert confirme

Dans : PSG.

Apparu en méforme face à Dortmund puis contre Bordeaux au Parc des Princes, Neymar était suspendu pour la réception de Dijon.

Effectivement, l’international brésilien avait reçu un carton rouge très préjudiciable en fin de match contre les Girondins de Bordeaux. Pour retrouver une bonne condition physique avant le sommet européen contre le Borussia Dortmund le 11 mars, il aurait été préférable que Neymar puisse jouer face à Dijon car désormais, le Brésilien n’a plus que deux matchs pour retrouver son meilleur niveau : mercredi contre Lyon en Coupe de France puis samedi après-midi face à Strasbourg en Ligue 1. Deux matchs pour retrouver du rythme et des jambes, c’est peu. D’autant qu’il existe un risque de rechute physique selon Stéphane Wiertelak, ancien préparateur physique du PSG interrogé par Le Parisien.

« Ramener un joueur en forme en l’espace d’une semaine, ce n’est pas une mince affaire. Optimiser l'état de forme d'un joueur de ce type, extrêmement talentueux, mais tellement illisible (sur le plan physique) tient presque du casse-tête. Prendre le risque de le surcharger en lui faisant jouer deux matchs pleins à sept jours du match cible me paraît risqué. Il faut trouver le juste équilibre pour l'affûter sans le fatiguer. C'est d'autant plus compliqué que lorsque la mécanique n'est pas prête, on l'expose forcément à la blessure » a indiqué l’ancien préparateur physique du Paris Saint-Germain lorsque Paul Le Guen était à la tête de l’équipe. Reste maintenant à voir si Thomas Tuchel et le staff médical du PSG partagent cet avis. Si c’est le cas, alors Neymar pourrait être titulaire contre l’Olympique Lyonnais ce mercredi puis remplaçant face au Racing Club de Strasbourg samedi en Ligue 1. Dans le but d’arriver au choc contre le Borussia Dortmund dans les meilleures conditions. Ou les moins mauvaises…