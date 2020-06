PSG : Neymar Ballon d'Or 2020, ça se jouera à Lisbonne

Dans : PSG.

De retour au Paris Saint-Germain cette semaine pour la reprise de l’entraînement, Neymar est très motivé pour cette fin de saison 2019-2020.

Contrairement aux autres stars du football mondial, comme Messi ou Cristiano Ronaldo, Neymar n’aura pas la chance de terminer son parcours en championnat, la Ligue 1 ayant fermé ses portes à cause de la LFP et du gouvernement français. Mais qu’importe, désormais, l’international brésilien a les yeux rivés sur les grands rendez-vous de l’été. Outre les deux finales de coupes nationales, prévues contre l’OL et l’ASSE à la fin du mois de juillet, l’ancien attaquant du Barça est surtout focus sur le retour de la Ligue des Champions. En août prochain, le joueur de 28 ans jouera très gros. Puisqu’après un très bon début d’année 2020, avec notamment deux buts décisifs contre Dortmund en huitièmes de finale de la C1, Neymar veut continuer sur sa bonne lancée pour écrire son histoire et celle du PSG par la même occasion.

Pour Kaká, le Brésilien a en tout cas les cartes en main pour réussir de très grandes choses. « Il y a Neymar qui est vraiment favori, oui. Je crois que Neymar est l’un des meilleurs joueurs aujourd’hui. Le fait qu’il remporte un trophée avec son équipe sera décisif. Disons-le maintenant, il y a cette finale de Ligue des Champions à Lisbonne. Avec un Neymar acteur d’un PSG Champion d’Europe, il remportera le prix du meilleur joueur du monde et ce sera mérité », a avoué, sur Globoesporte, l’ancienne gloire du football brésilien, qui estime donc que Neymar gagnera le Ballon d’Or 2020 si jamais il venait à poser le PSG sur le toit de l’Europe. Revenu en forme après le confinement, l’ancien du Barça a en tout cas cet objectif-là en tête. Mais pour cela, il faudra par exemple se défaire du Bayern de Lewandowski.