PSG : Neymar au Real Madrid, la réponse de Zidane est limpide !

Son transfert vers le FC Barcelone semblant compromis, Neymar pourrait rebondir dans un autre club européen au mercato.

Ces derniers jours, son nom a en tout cas circulé à Manchester United et au Real Madrid, clubs aux moyens plus importants que le FC Barcelone cet été sur le marché des transferts. Après les matchs amicaux décevants des dernières semaines, la piste madrilène pouvait avoir du sens. Mais visiblement, elle ne sera pas poussée plus que cela puisque selon les informations d’Onda-Cero, le Real Madrid ne souhaite tout simplement pas recruter la star du PSG.

En effet, le média espagnol est affirmatif et indique que Neymar n’entre absolument pas dans les plans de Zinedine Zidane pour la saison prochaine. Par ailleurs, il est précisé que le Paris Saint-Germain n’a pas proposé son joueur au Real Madrid durant le mercato, comme cela a pu être écrit par certains médias au cours des derniers jours. Le club espagnol, qui a déjà recruté Eden Hazard au poste d’ailier gauche, ne devrait donc pas bouger le petit doigt pour s’offrir Neymar. Rien de bien étonnant, d’autant que la priorité absolue de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez pour les prochaines années se nomme… Kylian Mbappé.