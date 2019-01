PSG : Neymar au Real Madrid, il aura le courage de le dire !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Encore une fois titillé sur son futur au sein du Paris Saint-Germain, Neymar n'a pas vraiment éteint les rumeurs en plein mercato.

« Il y a des rumeurs comme quoi tu pourrais quitter le PSG pour le Real Madrid. Est-ce vrai ou pas ? ». C'est avec cette question que Ganso, son ancien coéquipier à Santos et aujourd'hui au FC Séville après un échec à Amiens, a mis les pieds dans le plat concernant l'avenir de Neymar. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la capitale française, où il gagne très très bien sa vie tout en régalant sur les pelouses de France et d'Europe, le joueur le plus cher au monde sait qu'il attisera toujours les convoitises. Annoncé dans le viseur des Merengue, qui attendent une nouvelle star pour faire oublier le départ de Cristiano Ronaldo, le Brésilien a exprimé le fond de sa pensée, alors que le marché des transferts hivernal bat son plein.

« Mon avenir ? Il y a tout le temps des spéculations me concernant. Depuis que je suis devenu footballeur professionnel, il y a toujours eu des spéculations comme quoi j'allais quitter d'autres clubs, mais rien de bien concret. Dès qu'il y aura quelque chose de sûr, soyez rassuré, j'en parlerai à tout le monde. J'assumerai et je suis bien clair là-dessus aussi », a avoué, sur Canal+, le Ney, qui se plait tout de même à maintenir un certain suspense autour de son avenir, en expliquant qu'il n'hésitera pas à le faire savoir quand il aura pris une décision radicale.