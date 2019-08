PSG : Neymar au Barça, une offre bidon envoyée à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les dirigeants du FC Barcelone se sont réunis lundi après-midi, sous la présidence de Josep Maria Bartomeu afin de parler de la fin du mercato et forcément du dossier Neymar, lequel agite le Barça depuis des mois. Malgré le désir de la star brésilienne du PSG de repartir vers la Catalogne deux ans après avoir claqué la porte de Barcelone en échange d'un chèque de 222ME, le Paris Saint-Germain se montre intraitable et du côté de La ciudad de Gaudi on veut tout de même essayer jusqu'au bout. Mais si l'on en croit Sport, qui évoque cette réunion au sommet, les offres qui devraient arriver ce mardi sur le bureau de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont de grandes chances de finir dans la poubelle, sans même avoir à passer par le Qatar.

Le média sportif barcelonais affirme que les dirigeants du Barça vont transmettre dans les heures qui viennent une offre au Paris SG avec une option d'achat obligatoire dont le montant variera si le paiement se fait en une seule fois la saison prochaine ou sur deux saisons. Une forme d'achat à crédit, le FC Barcelone n'ayant tout simplement pas les moyens de payer le prix fort réclamé par le PSG pour Neymar. Malgré la possibilité d'empocher une grosse somme sur un ou deux ans, on peut cependant penser que l'Emir du Qatar ne regardera même pas le montent total de la proposition. Acheté rubis sur l'ongle pour 222ME à Barcelone, Neymar ne fera pas l'objet d'un crédit 4 fois sans frais....