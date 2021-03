PSG : Neymar au Barça plutôt que Messi à Paris ?

Dans : PSG.

Depuis la fin de l’année 2020, les rumeurs se multiplient au sujet d’une possible arrivée de Lionel Messi au PSG cet été.

Il faut dire que Neymar avait littéralement enflammé la presse espagnole en lâchant en zone mixte après un match de Ligue des Champions contre Manchester United qu’il souhaitait évoluer avec Lionel Messi la saison prochaine. Dès lors, deux scénarios sont possibles : un retour de Neymar au Barça ou une signature du Ballon d’Or argentin à Paris. La tendance est bien plus à ce que le PSG accueille Lionel Messi, même si cet avis n’est pas partagé par tout le monde. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a estimé qu’il y avait davantage de chances que Neymar revienne au FC Barcelone, quatre ans après son départ et alors qu’il est proche de prolonger au PSG, plutôt que Lionel Messi s’engage en faveur du Paris Saint-Germain.

« Je ne pense pas que Messi jouera au PSG, je pense qu'un retour de Neymar est plus probable. Mais c'est une opinion, pas une information. Il coûterait très cher et je crois qu'avec le fair-play financier c'est difficile que Messi joue à Paris » a livré l’ancien entraîneur du FC Nantes, qui imagine assez mal Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Reste qu’avec la probable suppression du fair-play financier, le Qatar pourrait avoir les mains libres dans le dossier Lionel Messi. C’est notamment ce qu’expliquait récemment l’économiste Pierre Rondeau. « Avec le fair-play financier, je vous aurais dit que voir Messi, Mbappé et Neymar au PSG aurait été impossible. Sans lui, ça devient possible » a-t-il indiqué dans les colonnes de France Football. L’espoir est donc permis pour le PSG, même si la venue de Lionel Messi dépend en partie de l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris SG expirera au mois de juin 2022.