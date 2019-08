PSG : Neymar au Barça, Paris attend un dernier assaut !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

De l'aveu même de Leonardo, les négociations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone concernant Neymar sont actuellement à l'arrêt, puisque l'accord envisagé jeudi n'a pas abouti. Mais du côté du PSG, on estime que l'annonce définitive de la fin de discussion pour le transfert de la star brésilienne du Paris SG est beaucoup trop précoce et qu'il est probable que tout pourra se jouer dans les ultimes heures du mercato, lequel se fermera lundi à minuit. Car le Paris Saint-Germain a bien compris que le sujet est devenu un enjeu plus que sportif au Barça, Josep Maria Bartomeu étant en année pré-electorale et un échec dans ce transfert de Neymar pourrait se payer au prix pour le président du FC Barcelone.

Si le PSG s'attend donc à un nouvel assaut du Barça, du côté du clan Neymar on est dans la même situation. Le Parisien affirme en effet que l'entourage du joueur brésilien ne semble avoir aucun doute sur une fin positive dans ce dossier, alors même que plus rien ne bouge ce samedi matin entre les deux clubs. Le suspense est donc total, chacun semblant convaincu que l'affaire se fera sans qu'on ne sache réellement comment. Les supporters du Paris Saint-Germain, et leurs dirigeants ne vont pas dormir beaucoup jusqu'à lundi soir.