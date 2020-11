PSG : Neymar au Barça, même Rivaldo capitule

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Neymar a toutes les chances de prolonger avec le club parisien dans les semaines à venir.

Et pour cause, l’international brésilien semble plutôt réceptif à l’idée de signer un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain. On le sait, la priorité de Leonardo est de prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Et si le dossier du Français s’annonce complexe, le PSG est confiant au sujet de l’ancienne star du FC Barcelone. Cela étant, la presse espagnole reste à l’affût d’éventuels signes qui pourraient renvoyer Neymar du côté de la Catalogne. Néanmoins, un retour de Neymar à Barcelone n’est pas d’actualité selon la légende brésilienne Rivaldo, lequel a indiqué dans une interview accordée au journal AS que Neymar avait tout intérêt à rester au PSG. L’ancien grand buteur de la sélection auriverde était pourtant celui qui militait pour la venue de Neymar à tout prix il y a quelques mois encore.

« Peu importe qui sera le nouveau président du Barça, je ne crois qu'il prendra cette décision potentiellement très controversée de faire revenir Neymar. Et soyons honnête, la situation financière du club rend très difficile sa signature. Aujourd'hui, Neymar est heureux à Paris et il penserait même à prolonger. Donc je ne pense pas qu'un retour à Barcelone constitue une possibilité dans un futur proche. Pour l'instant, en tout cas. Mais je crois qu’il pourra revenir à Barcelone un jour » a lancé l’ex-attaquant du FC Barcelone, refusant de fermer définitivement les portes du Camp Nou à Neymar. Mais plus que jamais, c’est au Paris Saint-Germain que l’avenir de la star de 28 ans semble s’écrire. Pour le plus grand plaisir de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, qui doivent maintenant trouver les moyens de financer une telle opération.