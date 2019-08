PSG : Neymar au Barça, le Qatar négocie avec des tocards !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Plus la fin du mercato se profile plus le dossier Neymar commence à ressembler à une bombe du côté du FC Barcelone où certains se demandent si Josep-Maria Bartomeu ne s'est pas lancé trop facilement dans une opération que financièrement il ne peut pas assumer. Alors que les heures passent, et qu'aucun accord n'est intervenu entre le Paris Saint-Germain et le Barça, Geoffroy Garétier ne ménage pas les dirigeants catalans. Pour le journaliste de Canal+, le FC Barcelone fait tout et n'importe quoi dans le dossier Neymar et tout cela relève de la mauvaise plaisanterie.

« Ce dossier, c’est une mascarade, que ça se conclut ou pas. Dans la façon dont les pseudos-infos sont distillées, par des sources toujours détournées, c’est une mascarade. Je n’ai jamais vu ça. Une source m’a dit que le Barça était dirigé avec un amateurisme qui dépasse l’entendement. La direction actuelle fait strictement n’importe quoi. La mascarade, c’est de prétendre qu’Ousmane Dembélé est le facteur X, celui sur lequel tout repose, alors qu’il n’est au courant de rien. Ça peut encore se faire. Quand Neymar est arrivé, tout le monde est tombé sur le PSG. Si le Qatar décide de faire payer ça au Barça, je ne serais pas surpris. Et si le Barça faisait tout pour sauver la face et pour continuer à faire croire qu’il est un grand d’Europe financièrement, ce qu’il n’est pas en ce moment, je ne serais pas plus étonné », confie Geoffroy Garétier, très remonté contre l'attitude du Barça avec le PSG et Neymar.