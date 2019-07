PSG : Neymar au Barça, l'incroyable pari de Dani Alves !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le mercato ferme ses portes dans un peu plus d’un mois et pour l’heure, Neymar est encore très loin du FC Barcelone. Néanmoins, les envies du Brésilien sont toujours les mêmes : rejoindre le club catalan, qui désire également le recruter. Reste que pour l’heure, le Paris Saint-Germain est inflexible et refuse de brader sa star, recrutée pour 222 ME au mercato. La situation va-t-elle évoluer favorablement pour Neymar ? Visiblement, Dani Alves a son idée sur la question.

En effet, le Mundo Deportivo affirme que le latéral brésilien est persuadé que Paris et Barcelone vont finir par trouver un accord, incluant le défenseur Nelson Semedo, désiré par le champion de France. Et, très intéressé par ce deal, Dani Alves se verrait bien profiter du possible départ du latéral portugais de Barcelone… pour le remplacer en Catalogne. Reste que ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a systématiquement refusé les offres d’échange soumises par le Barça. Rien d’inquiétant pour Dani Alves, lequel croit plus que jamais en ses chances de rejoindre, au côté de son grand ami Neymar, le champion d’Espagne en titre…