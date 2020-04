PSG : Neymar pour sauver le patron du FC Barcelone ?

Dans : PSG.

En pleine tourmente à la tête du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu veut essayer de sauver son poste en s'appuyant sur le retour de Neymar.

Le Barça traverse une période compliquée comme l’ensemble des clubs de football, mais en plus le géant catalan a eu la curieuse idée d’ajouter à cela une crise de gouvernance. Et c’est peu dire que Josep Maria Bartomeu se fait sérieusement malmener alors que les élections à la tête du FC Barcelone sont prévues l’année prochaine. Au cœur d’un scandale financier et de plusieurs polémiques malsaines, le patron du Barça est décidé à tout faire pour sauver son poste, et même rempiler. Et pour cela, il pense que frapper un grand coup lors du prochain mercato est le meilleur moyen de retrouver un peu de confiance de la part des supporters et des joueurs, lesquels n’ont pas caché, à l’image de Lionel Messi, une certaine défiance. Qui dit grosse signature dit forcément…Neymar. Le retour du joueur brésilien parti au Paris Saint-Germain en 2017 semble être une obsession. Et cela même si Neymar a collé plusieurs procès au FC Barcelone.

Journaliste barcelonais, Francesc Aguilar affirme ce lundi que le président du Barça veut tout miser sur le come-back de Neymar. « Neymar reste l'objectif principal du Barcelone (...) Tous les efforts visent à convaincre le PSG d'un échange avec Antoine Griezmann plus un chèque, ce qui est envisageable (...) Josep Maria Bartomeu estime que son meilleur atout pour surmonter la situation difficile à laquelle il fait face est de pouvoir présenter un Barça compétitif avec Neymar comme grand renfort pour la saison prochaine », explique le représentant du Mundo Deportivo. Cependant, pour le FC Barcelone, le souci de 2019 sera toujours présent en 2020, au Paris Saint-Germain c'est l'Emir du Qatar qui décide personnellement du cas Neymar. Le président du Barça le sait et va devoir être fort pour mener à son terme cette opération, très fort même.