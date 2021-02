PSG : Neymar assume, il a besoin de faire la fête pour être au top

Dans : PSG.

Souvent annoncé sur le départ les années précédentes, Neymar semble aujourd'hui épanoui à Paris. Il va d'ailleurs y prolonger prochainement son contrat.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 à l'occasion du plus gros transfert de l'histoire (222 millions d'euros), Neymar a connu des hauts et des bas dans la capitale. Entre polémiques hors du terrain, blessures à répétition ou rumeurs de retour à Barcelone, le Brésilien a toujours eu une relation particulière avec les supporters. Mais ces histoires semblent aujourd'hui derrière lui. Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin 2022, tout comme son ami Kylian Mbappé, le numéro 10 va bientôt prolonger avec Paris. Si le Français hésite encore à poursuivre son aventure au PSG, Neymar est lui convaincu que sa place est au pied de la Tour Eiffel. Dans une longue interview accordée au DailyMail, le joueur de 28 ans est revenu sur différents sujets. Après avoir nié tout intérêt pour la Premier League, il a notamment évoqué l'importance de savoir couper du football et de s'amuser de temps en temps.

« Si nous, joueurs de football, ne pensons qu'à notre profession, nous n'y arriverons pas. Nous devons avoir le temps de nous amuser et de réfléchir à d'autres sujets, comme tout le monde. C'est naturel, c'est comme ça que le monde fonctionne. Nous savons tous comment équilibrer correctement notre temps de travail avec le temps que nous devons passer avec nos familles, nos amis ou simplement nous amuser. Nous ne sommes pas différents du reste du monde en ce qui concerne la relation entre travailler et s'amuser » a expliqué l'international auriverde, précisant néanmoins qu'il n'y aurait pas de fête ne respectant pas le protocole sanitaire pour son anniversaire, mettant un terme aux rumeurs de la presse brésilienne. À bientôt 29 ans, Neymar est de toute évidence plus mature qu'à son arrivée au PSG, pour le plus grand bonheur de Mauricio Pochettino, qui comptera sur sa star pour le choc face au FC Barcelone.