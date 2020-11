PSG : Neymar ambassadeur du Qatar, le plan de l’Emir fuite

Dans : PSG.

Il y a plus de trois ans maintenant, le Paris Saint-Germain battait le record du transfert le plus cher de l’histoire du football en attirant Neymar pour 220 ME.

A ce jour, ce chiffre colossal n’a pas été battu et au vu de la conjoncture actuelle, le record du Paris Saint-Germain avec Neymar devrait tenir un moment. Sportivement, il y a beaucoup à dire sur l’apport du Brésilien, absent lors des matchs décisifs de Ligue des Champions lors des deux premières saisons et décevant cet été en finale contre le Bayern Munich. En revanche, il n’y a aucun doute sur le fait que l’ancienne star du FC Barcelone a définitivement fait basculer Paris dans une autre dimension d’un point de vue de la notoriété. La marque PSG a explosé… et l’image du Qatar avec. Cela tombe bien, c’était le principal objectif de l’Emir et de Nasser Al-Khelaïfi en recrutant Neymar, comme détaillé par le journaliste Clément Pernia sur les ondes de Sud Radio.

« Le Qatar veut que le PSG soit la vitrine de sa diplomatie sportive. C'est réussi quelque part. En 2017, quand le PSG achète Neymar, le Qatar vit deux choses difficiles. La remontada, qui est un coup dramatique pour le PSG et les boycotts des voisins du Qatar au Moyen-Orient. Quand on tape Qatar et PSG sur Google à l'époque, on a "boycott", "terrorisme" parfois, des choses pas très positives. En prenant Neymar, le Qatar rachète totalement son image. Sur Google, quand on tape Qatar on tombe sur Neymar et le PSG, et ça, ça fait la différence » a détaillé l’auteur du livre « Une histoire populaire du PSG ». Selon toute vraisemblance, l'idylle devrait se poursuivre encore un long moment entre Neymar et le PSG puisque les deux parties souhaitent continuer de travailler ensemble. Une prolongation du Brésilien au-delà de 2022 est ainsi à l’étude.