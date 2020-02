PSG : Neymar agressé par les Allemands ? Il se marre

Dans : PSG.

Absent ce samedi contre Amiens, Neymar jouera certainement contre Dortmund. Et certains affirment que le Brésilien du PSG sera visé aux côtes par les joueurs allemand. Une bonne blague.

Thomas Tuchel l’a annoncé vendredi en conférence de presse, Neymar et Kylian Mbappé ne feront pas le déplacement jusqu’au stade de la Licorne pour y défier Amiens ce samedi en Ligue 1. Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, le match contre le Borussia Dortmund justifie cette prudence extrême, notamment concernant Neymar qui n’a pas rejoué depuis la rencontre face à Montpellier il y a deux semaines. A priori l’ancien joueur du FC Barcelone sera du voyage en Allemagne, même si certains prédisent un match compliqué pour Neymar qui pourrait être visé par certains joueurs de Dortmund.

Pour Gilles Favard, tout cela n’est que pure imagination, le consultant étant persuadé que non seulement Neymar sera titulaire contre le Borussia Dortmund, mais qu’en plus les joueurs de Lucien Favre auront autre chose à faire que viser les côtes de la star brésilienne du PSG. « Pour moi Neymar est tout à fait apte à jouer, un coup dans les côtes on sait ce que c’est, ça peut durer trois ou quatre semaines, mais la douleur est facilement surmontable. Neymar, il va jouer quatre coups dans la partie, et ça sera deux, trois ou quatre buts si tout se passe bien. Il va jouer, il n’y aura pas de problème. Je lis que les Allemands vont le viser, ils ne vont rien viser du tout les Allemands, ils vont jouer, ces trucs que j’entends et que je lis sur les réseaux de sociaux sur Neymar, c’est des trucs de garçons de café », a lancé Gilles Favard, qui ne croit pas du tout au scénario du pire pour Neymar et le Paris Saint-Germain. Si le Spectre le dit.