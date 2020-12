PSG : Neymar affiche son rêve, rendre Mbappé heureux

Dans : PSG.

Neymar continue le forcing pour annoncer à tout le monde son désir de rester au PSG. Toutes les occasions sont bonnes pour le faire comprendre.

Véritable star du PSG, Neymar est aussi une icône que s’arrache les publicitaires. Dernièrement, il a fait les choux gras de la presse business en quittant Nike pour Puma. Encore plus récemment, il a renouvelé son engagement pour un site de poker en ligne. S’il est un grand fan des jeux en réseau, le Brésilien n’a jamais caché son amour pour le poker et s’est déjà filmé en train de faire quelques parties. La société PokerStars l’a pris sous son aile depuis quelques années, avec un partenariat qui lui rapporte plusieurs millions par an. De quoi lâcher quelques petites infos quand la nouvelle de la prolongation de son contrat avec le site en question a été répandue. Et au poker, Neymar joue comme au football. « J'aime le sens de la communauté, le plaisir et les moments imprévisibles qui peuvent survenir dans n'importe quel jeu. En tant que véritable fan de poker, je suis enthousiaste à l'idée de commencer un nouveau chapitre avec PokerStars. Au poker comme dans le football, je suis agressif, j'aime attaquer », a lancé Neymar, avant d’entrer forcément dans le coeur du sujet concernant son actualité, et notamment la fameuse prolongation qu’il pourrait signer. Le numéro 10 du Paris SG ne s’en cache désormais plus, il se sent bien à Paris et envisage d’y rester, même s’il ne peut forcément pas en dire beaucoup plus.

« Je me sens à l'aise dans cette ville, je me suis adapté », a souligné l’ancienne star du FC Barcelone, qui multiplie les déclarations en ce sens dernièrement, et cela ne ressemble pas à du bluff. Surtout que son comportement a aussi beaucoup changé, à l’image de ce pénalty qu’il a laissé à Mbappé contre Basaksehir, histoire de relancer l’attaquant français muet depuis un an en Ligue des Champions. « Je n'ai pas fait cela pour le public mais pour mon équipe. Je voulais simplement voir mon ami heureux », a souligné Neymar, qui sait aussi que ce genre de geste contribue à se mettre le public dans la poche. Une situation bien loin de celle de l’été 2019, où les supporters voulaient clairement sa tête.