PSG : Neymar affiché à Barcelone, Al-Khelaïfi va bondir

Alors que le Paris Saint-Germain tente de prolonger le contrat de Neymar, du côté du FC Barcelone, on continue d’évoquer un possible retour du Brésilien. Un candidat aux élections présidentielles s’en sert même pour convaincre les socios.

Le plan est clair pour le Paris Saint-Germain. Malgré les énormes pertes provoquées par la crise sanitaire, le club de la capitale a pour objectif de prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Les discussions ont déjà débuté si l’on en croit le directeur sportif Leonardo, qui a bien l’intention d’obtenir les signatures souhaitées avant l’été prochain. Mais du côté du FC Barcelone, on continue de croire au retour du Brésilien. La preuve, Emili Rousaud, l’un des candidats aux élections présidentielles qui se dérouleront en janvier prochain, se sert du numéro 10 parisien pour sa campagne. Le dirigeant espère convaincre les socios en essayant de récupérer l’ancien complice de Lionel Messi gratuitement à la fin de son bail en 2022.

Autant dire que ce plan annoncé publiquement doit agacer la direction francilienne et son président Nasser Al-Khelaïfi. Mais que le Qatarien se rassure, Neymar n’est pas le seul enjeu de ces élections. Selon les informations de Mundo Deportivo, outre l’entraîneur Xavi, l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland est au moins aussi convoité par les prétendants au trône du Barça, dont certains se seraient déjà renseignés sur un possible transfert. Une opération qui coûterait beaucoup plus cher qu’une arrivée libre de Neymar puisque l’on devrait dépasser les 100 millions d’euros. Surtout si le buteur norvégien continue d’affoler les compteurs cette saison.