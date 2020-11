LdC : Haaland cartonne, les jeunes CR7 et Messi sont surclassés

Dans : Ligue des Champions.

Auteur d’un doublé contre Bruges (3-0) mardi, Erling Haaland continue d’affoler les compteurs en Ligue des Champions. Jamais un attaquant n’avait réalisé un tel exploit à son âge dans cette compétition, pas même Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi, très loin derrière.

Avec Erling Haaland (20 ans), on assiste à l’éclosion d’un nouveau phénomène dans le monde du ballon rond ! L’attaquant du Borussia Dortmund n’est plus considéré comme un simple joueur d’avenir. On parle bien d’un des buteurs les plus efficaces en Europe. En effet, l’ancien joueur de Salzbourg ne se contente pas de planter en Bundesliga.

Ses 10 buts en 7 matchs dans le championnat allemand cette saison représentent déjà une belle performance. Mais le Norvégien cartonne également en Ligue des Champions, à l’image de son doublé contre Bruges (3-0) mardi. Au total, Haaland compte désormais 16 réalisations en 12 rencontres dans cette compétition ! Il devient ainsi le joueur le plus rapide à atteindre cette barre dans l’histoire de la Ligue des Champions. Même les extraterrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne peuvent pas rivaliser.

Haaland vaut déjà de l’or

Le Portugais n’avait pas encore ouvert son compteur en C1 au même âge, tandis que le génie du FC Barcelone ne totalisait que deux unités. S’il poursuit sur sa lancée, Haaland ne restera pas bien longtemps à Dortmund. On parle d’un intérêt persistant du Real Madrid qui ne pourra pas se l’offrir en courant après le Parisien Kylian Mbappé. « Pour nous, il vaut son pesant d'or », a en effet glissé le directeur sportif du Borussia Michael Zorc, pendant que la presse annonce une valeur autour de 80 M€ pour l’avant-centre recruté 22 M€ l’hiver dernier.