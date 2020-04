PSG : Neymar a tout faux, le Brésil attaque

Dans : PSG.

A l’apogée de sa carrière au FC Barcelone, Neymar était également incroyable dès lors qu’il endossait le maillot du Brésil en compétition officielle.

Tout le monde se souvient par exemple de la Coupe du monde 2014 extraordinaire réalisée par l’attaquant du Paris Saint-Germain avec la Seleçao. Du haut de ses 22 ans à l’époque, Neymar avait véritablement porté le Brésil sur ses épaules durant ce Mondial à domicile. Mais depuis quelques années, le n°10 du PSG et de la sélection auriverde n’est plus vraiment le même joueur que cela soit en club ou avec son pays. Ses nombreuses blessures et son comportement parfois jugé comme peu professionnel n’ont pas contribué à faire de lui une légende du foot brésilien.

Ce que regrette énormément le journaliste brésilien Juca Kfouri, qui s’est notamment amusé au jeu des comparaisons avec un certain Rivaldo. « Finalement, Neymar n’est pas du tout ce que nous imaginions qu’il serait. Sa tête est si mauvaise qu’il ne peut pas être l’égal d’un Romario, qui n’était pas non plus beaucoup tourné vers le collectif mais qui au moins, avait compris quel était son rôle de la même manière que Mané Garrincha a pu comprendre quel était son rôle en 1962. Jusqu’à aujourd’hui, Neymar n’a pas compris quel devait être son rôle avec la sélection brésilienne et c’est terriblement dommage » a pesté le bloggeur d’UOL Esporte, pour qui Neymar est loin d’être le leader qu’il aurait dû naturellement devenir au fil des années avec la sélection brésilienne. Espérons pour le peuple auriverde que l’attaquant du PSG parviendra à mettre tout le monde d’accord lors de la Copa America en 2021 puis au Qatar durant le Mondial en 2022…