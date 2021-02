PSG : Neymar a changé, Rafinha est d'accord

Dans : PSG.

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino depuis le début du mois de janvier, Rafinha est toutefois un joueur très apprécié dans le vestiaire du PSG.

Il faut dire que l’ancien milieu offensif du FC Barcelone et du Celta Vigo connaissait de nombreux joueurs du Paris SG avant même de signer dans la capitale. Neymar et Mauro Icardi ont notamment poussé auprès de Rafinha afin que ce dernier accepte de relever le challenge proposé par Leonardo il y a un an et demi. Interrogé par Le Parisien, Rafinha a été invité à s’exprimer sur l’évolution de Neymar depuis son départ du FC Barcelone. Pour le Brésilien, il est clair que le « Ney » a changé… mais en bien. Rafinha souligne avant tout une évolution positive dans la maturité du meneur de jeu parisien.

« Ça faisait quatre ou cinq ans que nous n'étions plus dans le même vestiaire. Mais je vois une personne qui a évolué. Il est un joueur et un homme plus mature. Il a 29 ans désormais, le temps passe. Je le vois vraiment plus mûr » a indiqué Rafinha, avant d’évoquer ses liens privilégiées avec Neymar mais également Mauro Icardi. « Ce sont des coéquipiers que je connais depuis longtemps. Alors qu'ils te demandent de les rejoindre, ça te donne encore plus d'envie. Mais dans mon cas, le projet présenté par le club m'a semblé très attractif, ambitieux. Je rejoins un très grand club. Je me suis engagé trois ans. Je sais que la première année est toujours plus difficile. Mais je me suis adapté très rapidement, grâce aux coéquipiers aussi. Les staffs aussi pour me permettre de me sentir bien, fort, important ». Apprécié dans le vestiaire, Rafinha espère maintenant avoir plus d’influence sur le terrain dans les prochaines semaines avec le PSG…