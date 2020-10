PSG : Neymar à Barcelone, le Barça a une idée !

Dans : PSG.

Même si Neymar envisage plutôt de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ne désespère pas de rapatrier la star brésilienne.

Suite à la démission de Josep Maria Bartomeu, le Barça va avoir un nouveau président et une nouvelle direction dans les semaines à venir. Si l’heureux élu n’est pas encore connu, le prochain boss du FCB fera tout son possible pour remettre le club catalan sur le devant de la scène européenne. Pour cela, et aussi dans l’objectif de sauvegarder l’avenir de Lionel Messi au Camp Nou, le retour de Neymar paraît être la meilleure des choses à faire. Mais à l’heure actuelle, et même si l'international brésilien sera à un an de la fin de son contrat au PSG en 2021, s’il ne prolonge pas avant, Barcelone n’a pas les moyens de rapatrier l’attaquant.

Enfin pas au prix que Paris demande, à savoir 150 millions d’euros, trois ans après avoir déboursé 222 ME. Sauf qu’entre la crise du Covid-19 et l’état actuel de l’Auriverde, la valeur de Neymar est en train de chuter. Blessé à l’adducteur depuis le match de Paris contre Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions mercredi (2-0), Neymar va louper les prochains rendez-vous face à Nantes, le RB Leipzig et Rennes. Ce qui portera son total de matchs loupés à cause d’une blessure à 67 sous le maillot francilien. Depuis son arrivée en 2017, Neymar a passé plus d’une année entière à l’infirmerie, entre ses soucis musculaires et ses graves problèmes au pied droit... Et c’est pour cette raison que le site Elgoldigital affirme que le Barça pourrait récupérer Neymar avec un prix très réduit dans quelques mois. Reste à savoir si le PSG sera ouvert à cette idée et si Neymar a envie de retourner en Catalogne...