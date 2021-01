PSG : Neymar 2026, l'opération rêvée ?

Dans : PSG.

À 18 mois de la fin de son contrat, Neymar souhaiterait prolonger son aventure au PSG pour une durée de 4 ans.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours maintenant, l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain a été rendue officielle ce samedi. Ceci étant fait, les dirigeants parisiens vont désormais pouvoir se pencher sur d'autres sujets brûlants : la prolongation de Neymar. Il y a quelques jours, le média espagnol El Confidencial annonçait même un accord pour un nouveau contrat. Selon l'Equipe, les négociations n'auraient pas encore commencé. Comme toujours lorsqu'un joueur du statut de Neymar est impliqué, il est difficile d'y voir très clair. Néanmoins, si de nombreuses sources indiquent tout et son contraire, une donnée reste constante : le Brésilien souhaite continuer à Paris.

En fin de contrat en juin 2022, Neymar a bien la volonté de prolonger. Entre irrégularités et blessures, le joueur de 28 ans attise moins les convoitises ces derniers temps. La faute également à un contexte économique difficile, d'autant plus lorsque l'on connaît les prétentions salariales XXL de l'Auriverde. Avec environ 3 millions bruts par mois, l'ancienne star du Barça sait qu'elle ne trouvera pas de salaire équivalent dans un autre club européen. Très pressant sur son dossier au cours des saisons précédentes, le Barça semble aujourd'hui plus préoccupé par la prolongation de Lionel Messi. Toutes ces conditions poussent le numéro 10 à vouloir poursuivre son aventure parisienne, une longueur d'onde partagée par le club. Selon l'Equipe, Neymar voudrait prolonger son bail de 4 saisons supplémentaires. Il serait alors lié avec le PSG jusqu'en 2026, soit jusqu'à ses 34 ans.