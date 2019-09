PSG : Neymar 2020, Barcelone défie déjà Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le dossier Neymar étant réglé, pas dans le sens qu'ils le souhaitaient, les dirigeants du FC Barcelone semblent toujours vouloir faire revenir la star brésilienne du Paris Saint-Germain, même si pour cela il faudra attendre au moins six mois de plus. Ce lundi, Sport, qui a longtemps pensé que le Barça allait parvenir à un accord avec le PSG concernant Neymar, affirme que si Josep Maria Bartomeu s'est avoué vaincu, le président du club catalan va revenir à la charge et cela dès le mercato d'hiver 2020. Même si on voit mal ce que Barcelone pourra apporter de plus dans son offre, les dirigeants espagnols estiment que le temps qui passe joue en leur faveur.

Il n'est cependant pas évidement que du côté du Qatar on fasse plus de fleurs en hiver qu'en été au Barça, l'Emir ayant clairement décidé de profiter du cas Neymar pour montrer ses muscles à une Europe du football qui le prenait un peu pour une cash machine. Alors, même si l'opération Neymar 2020 est possible, nul doute que le FC Barcelone va devoir trouver les moyens financiers pour parvenir à ses fins, mais il est vrai que le recrutement d'Antoine Griezmann avait déjà sérieusement plombé les caisses du Barça lors de ce mercato. Rendez-vous donc dans six mois...