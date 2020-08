PSG : Next, la piste Ndombele explose en vol !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le Paris Saint-Germain explore la piste menant à Tanguy Ndombele.

Déterminé à se renforcer cet été, Leonardo souhaite recruter quatre joueurs au PSG : un défenseur central, un latéral droit, un milieu défensif et un attaquant. La tâche s’annonce délicate pour le directeur sportif brésilien, qui doit composer avec une enveloppe financière restreinte. Il est donc hors de question de réaliser une folie sur un seul et unique joueur, et de dépenser par exemple 80 ME sur Kalidou Koulibaly ou Sergej Milinkovic-Savic. Plus que jamais, l’ancien dirigeant de l’AC Milan doit se montrer malin et c’est dans cette optique qu’il creuse depuis plusieurs semaines la piste menant à Tanguy Ndombele, en échec à Tottenham.

La situation de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est également scrutée par l’Inter Milan, qui semblait même avoir un temps d’avance sur le PSG dans ce dossier ces dernières semaines. Mais à en croire les informations récoltées par Calcio Mercato, l’avenir de Tanguy Ndombele a toutes les chances de s’écrire… à Tottenham. Et pour cause, le président londonien Daniel Levy serait personnellement opposé au départ d’un joueur recruté près de 60 ME il y a un an. Pour le patron des Spurs, très près de ses sous depuis la construction de son stade, il est tout simplement impensable qu’un joueur recruté aussi cher soit transféré, peu importe le prix, après une saison décevante. L’homme d’affaires souhaite donc donner une seconde chance à Tanguy Ndombele, bien que le Français ne soit pas vraiment à l’aise sous les ordres de José Mourinho. Sauf improbable retournement de situation, le Paris SG ne devrait donc pas avoir la possibilité de récupérer Tanguy Ndombele cet été au mercato…