PSG : Neuf départs à Paris, attention aux surprises

Le PSG a été très actif dans le sens des arrivées en ce début de mercato en faisant venir Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi ou encore Wijnaldum.

Trois de ces quatre joueurs étaient libres de tout contrat, mais la masse salariale du Paris Saint-Germain a explosé en l’espace de quelques semaines. En toute logique, le vice-champion de France en titre va rapidement devoir dégraisser afin de retrouver une cohérence financière. A en croire les informations du Parisien, le PSG table sur au moins neuf départs cet été et les noms sont lâchés. Comme indiqué par ailleurs, Alphonse Areola est poussé vers la sortie mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé avec West Ham. Au poste de gardien de but, Sergio Rico est également à vendre et Paris souhaite récupérer 6 ME dans la transaction tandis que Bulka et Innocente seront prêtés.

Kalimuendo et Icardi finalement conservés ?

En ce qui concerne le reste de l’effectif, un départ est toujours d’actualité pour Layvin Kurzawa, qui fait l’objet de négociations poussées entre le Paris SG et Galatasaray. Pour l’heure, l’ancien Monégasque n’a pas donné son accord au club turc car il privilégie un départ en Premier League. Activement poussé vers la sortie, Thilo Kehrer n’a lui aucunement l’intention de bouger. Et pour preuve, l’international allemand vient d’acheter une maison non loin de Paris. Au milieu de terrain, Rafinha et Ander Herrera sont de trop après la signature de Georginio Wijnaldum. Ils ne seront pas retenus en cas d’offre mais pour l’instant, personne ne s’est manifesté pour récupérer l’Espagnol ou l’ancien milieu de terrain du Celta Vigo. Dans le secteur offensif, le départ le plus probable est celui de Pablo Sarabia, courtisé par l’Atlético de Madrid. En revanche, contrairement à ce qui avait filtré, il n’est pas question pour l’instant de se séparer de Mauro Icardi et d’Arnaud Kalimuendo, de retour de son prêt au RC Lens. Une décision sera prise plus tard dans le mercato pour les deux attaquants…