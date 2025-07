PSG ‍: Neuer secoue brutalement Donnarumma

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bien malgré lui, Gianluigi Donnarumma a gravement blessé Jamal Musiala ce samedi soir lors du match entre le PSG et le Bayern Munich (2-0) à la Coupe du monde des clubs.

Alors que l’on se dirigeait tout droit vers la mi-temps dans le quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Bayern Munich, Gianluigi Donnarumma est sorti avec autorité dans les pieds de Jamal Musiala. Le gardien italien a involontairement tout emporté et le bilan est terrible pour le milieu offensif allemand, pour qui une fracture du tibia péroné est redoutée au sein du staff allemand. Inutile de préciser que Gianluigi Donnarumma n’a pas fait exprès et pourtant, le gardien parisien a été secoué par Manuel Neuer après la rencontre.

Le champion du monde allemand n’a pas digéré la sortie insensée selon lui de son homologue parisien. « C’était une situation où il ne faut pas foncer comme ça ! C'est risqué. Il est prêt à accepter la blessure de son adversaire. Je suis allé le voir et je lui ai dit : “Tu ne veux pas aller voir notre joueur ?” C'est une question de respect, d'aller voir le garçon et de lui souhaiter bonne chance. Et il l'a fait. (…) L'équité est toujours de mise. J'aurais agi différemment » a regretté Manuel Neuer, visiblement très affecté par la blessure de son coéquipier et qui en a tenu rigueur à Gianluigi Donnarumma après la rencontre.

Neuer fait la morale à Donnarumma

Selon les informations de RMC, le gardien du PSG s’en veut pourtant suffisamment comme ça. « Après la rencontre, Gianluigi Donnarumma reste très touché par la blessure de Jamal Musiala. Le portier parisien a échangé plusieurs messages avec le joueur allemand pour prendre de ses nouvelles » a publié sur son compte X le journaliste Arthur Perrot. Il ne reste plus qu’à souhaiter à Jamal Musiala une récupération la plus rapide possible, lui qui revenait ce samedi de quatre mois d’indisponibilité, et qui va retrouver l’infirmerie bien plus vite qu’il ne pouvait l’espérer.