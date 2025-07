PSG-Bayern ‍: Donnarumma blesse gravement Musiala

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

C’est la mi-temps entre le PSG et le Bayern Munich sur un score de 0-0 en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Mais ce premier acte s’est terminé sur une bien triste image avec la très grave blessure à la cheville gauche pour Jamal Musiala. Sur un ballon anodin en profondeur, l’Allemand a tenté de récupérer le ballon mais a trouvé sur sa route l’autoritaire Gianluigi Donnarumma. Sans faire de faute et de manière totalement involontaire, le gardien italien a tout emporté et a détruit la cheville du milieu offensif allemand. L’ancien joueur de l’AC Milan a très vite compris la grave blessure qu’il venait d’infliger à Musiala et l’arbitre aussi, ce dernier ayant immédiatement sifflé la mi-temps pour permettre aux médecins du club allemand d’intervenir.