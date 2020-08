PSG : Neuer, Hernandez, Cuisance… Les pro-OM du Bayern se lâchent

Dans : PSG.

Comme pressenti, les supporters de l’Olympique de Marseille sont ravis après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. D’autant que des joueurs du Bayern Munich participent à leurs célébrations.

Les prochains jours s’annoncent difficiles pour le Paris Saint-Germain. Battus par le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des Champions dimanche, les champions de France s’arrêtent tout près de leur objectif clairement affiché depuis quelques semaines. On imagine assez facilement la frustration des Parisiens qui devront en plus supporter les critiques suite aux prestations décevantes de certaines individualités. Mais ce n’est pas tout. Comme si cela ne suffisait pas, le club de la capitale est également la cible de moqueries. De la part de l’Olympique de Marseille et de ses fans, c’était évidemment prévisible.

En revanche, on s’attendait moins à voir les Bavarois chambrer le Paris Saint-Germain. A l’image du gardien Manuel Neuer qui, sur sa publication Instagram, s’est localisé au « Stade Veledrome (sic) » de Marseille. A croire que ses coéquipiers français l’ont bien renseigné sur le rival des Parisiens. En parlant du clan tricolore du Bayern, la bande à Lucas Hernandez ne s’est pas gênée pour taquiner le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi. Avec le milieu Michaël Cuisance, convoité par l’Olympique de Marseille, le défenseur natif de la cité phocéenne a pris un malin plaisir à célébrer, danser et chanter « Paname, c'est la Champions League » dans le vestiaire sur la chanson de MHD. Les Marseillais vont sûrement adorer !

Voir cette publication sur Instagram 🏆🏵🏆 Triple @fcbayern Une publication partagée par Manuel Neuer (@manuelneuer) le 23 Août 2020 à 4 :23 PDT