PSG : Ne recruter personne au mercato, l'idée folle soufflée au PSG !

Le mercato d'hiver est ouvert depuis un peu plus de 24 heures et déjà le Paris Saint-Germain s'active pour dénicher un ou plusieurs renforts. Thomas Tuchel ne l'a pas caché avant la trêve des confiseurs, il souhaite qu'Antero Henrique fasse venir au PSG deux milieux de terrain. Et l'entraîneur allemand du Paris SG a même dit exactement ce qu'il attendait de ce marché de janvier 2019. Pour Grégory Schneider, le Paris Saint-Germain aurait pourtant tout intérêt à ne pas bouger, plutôt que de recruter des joueurs qui risquent de ne pas convenir.

Et le journaliste de Libération de préciser sa pensée. « Quel joueur doit recruter le PSG à ce mercato d’hiver alors que Tuchel veut un deuxième Verratti et un deuxième Marquinhos ? Personne, surtout personne. La règle d’or au Paris Saint-Germain c’est qu’il faut des joueurs qui ont toutes les qualités, qu’ils soient durs, méchants, forts tactiquement, techniques...Si le type a une carence on va tous le voir au bout de dix minutes. Ce genre de joueur est rare, et surtout à attendre le mercato d’hiver sur un banc de touche pour être pris. Ce sont des joueurs qui ont du temps de jeu et qui comptent. Au PSG le niveau est tel qu’il faut des renforts au prorata de leurs coéquipiers, et on n’est pas au niveau de Verratti ou de Marquinhos comme cela (...) Idrissa Gueye colle à cela, mais a-t-il vraiment le niveau technique ? Cette équipe est tellement forte, c’est très dur de le mettre dans ce contexte », a confié Grégory Schneider, qui a rappelé qu'avant de signer au PSG Grzegorz Krychowiak semblait très très fort à Séville, ce qui ne s'est hélas pas confirmé à Paris.