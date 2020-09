PSG : Ndombele à vendre, ça change tout !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le PSG se lancera-t-il à l’assaut de Tanguy Ndombele, plus que jamais sur le départ à Tottenham ?

Ces derniers jours, la question se ne posait pas. En effet, la presse anglaise indiquait au mois d’août que José Mourinho comptait sur le Français dans l’optique de la saison prochaine et que le président Daniel Levy ne voulait pas vendre un joueur acheté 60 ME après une seule saison ratée. La donne a visiblement changé au cours des dernières heures puisque selon les informations obtenues par le Daily Mail, Tottenham a pris la décision d’écouter les offres pour l’ancien milieu défensif de l’Olympique Lyonnais. Un départ est donc possible, ce qui change totalement la donne pour le PSG, dont l’entraîneur Thomas Tuchel apprécie de longue date le profil du natif de Longjumeau.

Actuellement en quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19, l’international tricolore était sur les tablettes de l’Inter Milan ces dernières semaines. Mais après une longue réflexion, Antonio Conte a changé son fusil d’épaule sur le profil de joueur à cibler dans ce secteur de jeu. Effectivement, les Nerazzurri font désormais du très rugueux Arturo Vidal leur priorité. Une piste d’autant plus chaude pour l’Inter Milan que le Chilien pourrait être libéré par le FC Barcelone. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, la voie pourrait être royale. A condition bien sûr d’avoir les moyens de poser au moins 50 ME sur la table pour s’offrir celui qui avait charmé la Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Mais qui est loin d’être un véritable numéro six, le profil de joueur recherché par le PSG depuis la fin de carrière de Thiago Motta…