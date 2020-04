PSG : Ndombélé à Paris, José Mourinho dans la sauce !

Dans : PSG.

L’intérêt du PSG pour Tanguy Ndombélé fait du bruit à Tottenham, où José Mourinho n’a clairement pas la même vision des choses que ses patrons.

Après une année sans le moindre achat avec une finale de la Ligue des Champions au bout, Tottenham s’est fait plaisir l’été dernier. Le club londonien a notamment fait venir Tanguy Ndombélé, qui semblait avoir le potentiel et l’impact nécessaire pour faire très mal dans le championnat anglais. Mais malgré les 70 ME dépensés pour le faire venir de Lyon, l’international français n’a pas su s’imposer avec Mauricio Pochettino, et est même apparu dans le viseur de son nouveau manager, José Mourinho. Le Portugais pousse Ndombélé vers la sortie, estimant que l’ex-Lyonnais n’a pas la régularité nécessaire pour devenir un grand joueur. Voilà pourquoi le PSG est apparu récemment dans les rumeurs au sujet de la prochaine destination du milieu de terrain.

Mais à Tottenham, un autre son de cloche se fait entendre. Contrairement à Mourinho, le propriétaire Daniel Levy a bien l’intention de conserver Ndombélé et de lui laisser le temps de s’adapter, histoire de ne pas avoir fait un tel investissement dans le vent. Autrement dit, sauf offre folle, Levy est prêt à s’opposer à Mourinho et lui faire comprendre qu’il compte sur Ndombélé à l’avenir. Selon Team Talk, un véritable bras pourrait avoir lieu à ce sujet entre les deux hommes forts du club, et le président Levy n’a pas pour habitude de flancher dans ce genre de situation.