PSG : Navas n’en peut plus, il fait ses valises

Par Guillaume Conte

Titulaire ce dimanche contre Bordeaux, Keylor Navas a livré une prestation impeccable avec notamment quelques belles parades sur sa ligne.

Mais le Costaricien n’a pas signé au PSG pour briller contre le dernier de la Ligue 1, même s’il a bien évidemment fait le job. En effet, l’ancien gardien du Real Madrid n’apprécie pas du tout la tournure que prennent les choses au PSG le concernant. Avant même la défaite et l’élimination à Bernabeu, le portier a compris que Mauricio Pochettino avait fait son choix dans la guerre des goals. Gianluigi Donnarumma est passé devant, même si l’Italien s’est totalement troué pour lancer Karim Benzema vers le triplé décisif. De son côté, Keylor Navas n’a plus beaucoup d’espoir, et malgré un contrat qui l’emmène jusqu’en juin 2024, il a désormais le désir de changer d’air dès la fin de la saison. L’Equipe confirme que le gardien du Costa Rica a le souhait de demander un bon de sortie, acceptant cette défaite face à Donnarumma, prédit à un avenir longue durée au PSG.

Un avenir en Premier League pour Navas ?

Un premier club s’est positionné pour le faire venir, il s’agit de Newcastle. Même si Navas n’a pas vraiment le profil du gardien de Premier League, il apprécierait ce dernier challenge à 35 ans, lui qui est toujours en pleine forme et possède le soutien du vestiaire parisien, et notamment de tous les sud-américains. En tout cas, cette concurrence souvent pointée du doigt va probablement se terminer au mois de juin, ce qui forcément également le PSG à recruter un gardien de premier choix mais au coeur d’une hiérarchie plus clair. Le nom de Wojciech Szczęsny a déjà été murmuré, même s’il faudra pour cela que le Paris SG accepte de vendre et reçoive une offre convaincante. Car Leonardo aura aussi besoin d’une belle vente pour redorer quelque peu son blason dans un domaine où il n’excelle pas.