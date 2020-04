PSG : Navas foudroyé dès sa première erreur à Paris

Dans : PSG.

Deux semaines après la mise en place du confinement en France, Keylor Navs a pris la décision de quitter Paris pour rentrer au Costa Rica.

Une décision pour le moins discutable de la part du gardien du PSG, dont le choix aurait été bien moins critiqué s’il avait quitté la France il y a deux semaines comme ce fût le cas de Neymar, de Thiago Silva ou encore d’Edinson Cavani. Sur l’antenne d’Europe 1, Alain Roche s’est dit particulièrement déçu par Keylor Navas, lequel était pourtant irréprochable depuis sa signature au PSG en provenance du Real Madrid, mais qui a visiblement commis l’erreur qu’il ne fallait pas en cette période de crise sanitaire aux yeux de l’ancien joueur de Paris.

« Autant on pouvait admettre le départ des Brésiliens du PSG et d’Edinson Cavani pour l’Uruguay, mais là le confinement était acté depuis 15 jours et c’est cela qui me dérange. Je ne pense pas que les conditions de vie de Keylor Navas soient terribles à vivre. Il y en a qui font beaucoup plus de sacrifice que lui n’en fait. Je suis déçu et je ne m’attendais pas à ça… Ce qui m’inquiète, c’est que j’ai l’impression que cela arrive seulement au PSG. Je n’entends pas de départ de Sud-Américain comme Firmino qui joue à Liverpool ou d’autres en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre. On parle d’exemplarité, à un moment on est un être humain et on doit respecter les consignes du gouvernement » a indiqué Alain Roche, aussi bien surpris par le choix de Keylor Navas que par la passivité de la direction parisienne, qui autorise les départs de tous ses joueurs à l’autre bout du monde. Un choix que Nasser Al-Khelaïfi pourrait regretter au moment du déconfinement en France…