PSG : Keylor Navas a peur, il explique sa fuite de Paris

Dans : PSG.

Keylor Navas a rapidement confirmé et expliqué la raison pour laquelle il a quitté Paris ce week-end, afin de rentrer au Costa Rica.

Resté en confinement pendant deux semaines, Keylor Navas a craqué ce week-end et a pris un jet privé pour quitter Paris. Il a rejoint son Costa-Rica natal dans un vol qui fait forcément beaucoup parler, les déplacements étant très réglementés, dans le pays comme vers l’étranger. Mais l’ancien du Real Madrid a pris la décision de tout plaquer avec sa famille, et l’a expliqué une fois arrivé sur place.



« Nous ne sommes que des êtres humains et nous avons peur. J'ai opté pour ce vol pour la tranquillité de mes proches. Nous voulons être auprès de notre famille. Nous remettons notre situation entre les mains de Dieu. Il prendra le dessus et nous apportera à nouveau la paix. En tant que peuple, nous devons nous unir et suivre les mesures de l’État », a fait savoir le gardien du PSG à Impact Radio. Navas rejoint ainsi Cavani, Thiago, ou encore Neymar, qui ont décidé de quitter la France pour rejoindre leur pays natal. Pour le moment, le Costa Rica ne connait pas le confinement, mais le gouvernement local a simplement pris des mesures de prévention avec la fermeture des écoles, des églises et des plages. Comme tout nouvel arrivant, Keylor Navas va devoir respecter une quarantaine de 14 jours avant de retrouver une partie de sa famille restée au Costa-Rica.