PSG : Navas-Donnarumma, un gardien éjecté pète les plombs

Par Guillaume Conte

Un problème chez les gardiens ? Oui, mais cela ne concerne pas les deux ténors, mais plutôt l’ancienne doublure Sergio Rico, qui est en train de perdre son sang-froid.

Arrivé jusqu’au total de 8 gardiens de but professionnels dans son effectif, le Paris SG a bien dégraissé. Désormais, deux portiers vont se partager le temps de jeu, avec la bataille annoncée pour la place de numéro 1 entre Keylor Navas et Gigio Donnarumma. Derrière, c’est Alexandre Letellier qui s’est vu proposer la place de numéro 3, celle du portier toujours là pour l’entrainement et motiver ses devanciers, sans avoir réellement l’espoir de jouer plus d’un match dans la saison. Résultat, Sergio Rico se trouve totalement coincé. Le gardien espagnol, qui essayait de garder la bonne humeur en début de saison, a cette fois-ci été éjecté du groupe parisien pour jouer à Brest. Une nouvelle qui a fini par faire craquer Sergio Rico, comme le révèle L’Equipe.

Le portier espagnol a en effet connu une vive engueulade à l’entrainement avec Toni Jimenez, l’adjoint de Mauricio Pochettino en charge des gardiens de but. Pour l’instant, pas de quoi plomber l’ambiance au sein du groupe ni même du duo Navas-Donnarumma, où la bonne humeur prédomine sachant que l’Italien ne fait preuve d’aucun agacement par rapport à son premier match en tant que remplaçant à Brest ce vendredi. Concernant Sergio Rico, la dernière ligne droite du mercato devrait permettre de régler le problème, tant il semble impossible de voir un gardien acheté 7 ME tout de même, rester sans avoir le moindre espoir de disputer un seul match de la saison. Leonardo lui cherche une porte de sortie, mais pour le moment, comme avec beaucoup de joueurs du PSG avec un salaire confortable, le directeur sportif n’a tout simplement aucune offre.