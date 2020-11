PSG : Navas devant Neymar et Mbappé, aucun doute !

Dans : PSG.

Il y a plus d’un an, Leonardo réalisait un véritable coup de maître en s’offrant Keylor Navas en provenance du Real Madrid.

Pour moins de 15 ME, le champion de France en titre s’est attaché les services de l’un des meilleurs gardiens du monde. Et si certains en doutaient, il n’a fallu que quelques mois à Keylor Navas pour prouver sa valeur à Paris. Sollicité face à Istanbul puis contre Nantes cette semaine, l’ancien gardien du Real Madrid continue de faire l’unanimité. Sur l’antenne de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a rendu un bel hommage au Costaricien, estimant notamment qu’il était la meilleure recrue du Paris Saint-Germain depuis de longues années. Les stars Kylian Mbappé et Neymar apprécieront…

« Selon moi, Keylor Navas est la meilleure recrue que le PSG s’est offerte depuis des années. c’est un homme providentiel. On l’attendait depuis longtemps cette sécurité défensive. Avoir cette aura et rassurer sa défense comme le fait Keylor Navas avec plein de maitrise… Il dégage un truc, une sérénité. On n’a quasiment aucune inquiétude par rapport à ce paramètre-là, et je peux vous dire que c’est très très dur de trouver quelqu’un comme lui. J’ai eu la chance de jouer avec un gardien d’exception, Bernard Lama. Je sais toute l’importance d’avoir quelqu’un avec ce caractère, cette aura et de telles qualités. Keylor Navas est de cette trempe, un gardien d’exception. On a de la chance de l’avoir et j’espère qu’il restera longtemps. C’est un joueur rare. En plus il a l’air plutôt sympathique. Le mec ne fait pas de vagues, il est souriant. Il fait la fête quand il faut faire la fête. Il a vraiment toutes les qualités pour s’intégrer dans un groupe. Je dis chapeau à Navas pour tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé ! Et j’espère qu’il le fera encore longtemps » a indiqué l’ex-capitaine de Paris, totalement fan de Keylor Navas. Ce n’est pas le seul à Paris, où le dernier rempart de 33 ans a conquis tout le monde.