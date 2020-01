PSG : Nasser Al-Khelaïfi vient de perdre 25 ME, bravo !

Dans : PSG.

Zéro mouvement au PSG en ce marché des transferts. Voilà qui est inhabituel mais qui correspond à la satisfaction générale de la première partie de saison.

Dans le seul dossier chaud, Edinson Cavani a été demandeur de quitter le club, et a même fini par avoir l’aval de ses dirigeants après avoir insisté. L’Atlético de Madrid s’est positionné, sans parvenir à trouver un accord. Résultat, le transfert est désormais à oublier. Dommage pour Julien Brun, qui rappelle que le PSG aurait fait une très bonne affaire financière en cédant l’Uruguayen, qui partira libre au mois de juin.



« Dans une industrie sportive, mettre de côté l'aspect financier… On ne peut pas dire que Paris n'a pas besoin d'argent. D'une certaine manière, Paris est quand même soumis à des règles du fair-play financier. Ils ont déjà deux avants-centres : Icardi et Mbappé. Un troisième avant-centre de haut niveau, c'est top, c'est super au niveau sportif. Mais va-t-il rester au haut niveau sans jouer ? Et d'autre part, entre le salaire que tu aurais pu économiser et l'indemnité de transfert que tu pouvais récupérer, tu pouvais gagner 25 M€. C'est quand même une bonne somme. Mine de rien, c'est important pour Paris. Tu te retrouves avec trois joueurs pour un poste potentiellement. Aucun club n'a trois joueurs de très haut niveau à ce poste », a souligné le journaliste de BeIN Sports, pour qui le PSG aurait pu se passer de Cavani sans problème. Un débat qui n’existera plus si jamais le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG venait à mettre quelques buts en deuxième partie de saison, histoire de partir sur une bonne note.